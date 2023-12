Il dono dell’imprenditore Corghi: "Cinquantamila euro a Ematologia"

Cinquantamila euro da parte di Ivano Corghi, fondatore della Walvoil, alla Fondazione Grade Onlus; un gesto di solidarietà ma anche simbolico per il noto imprenditore, numero uno dell’azienda reggiana di fama internazionale nell’ambito dell’oleodinamica, che ha così voluto ricordare i propri genitori, Dina e Alfiero, e il fratello Carlo.

La generosa donazione andrà a sostenere la raccolta fondi lanciata dal Grade per l’ampliamento di Ematologia, che oggi è collocata al Core. La Fondazione Grade si è infatti impegnata a finanziare i lavori per la realizzazione del reparto, che tra l’altro, quest’anno, ha celebrato i suoi primi venticinque anni di attività. La cifra che è stata raccolta finora, circa un milione e 300mila euro, ha permesso anche di andare a coprire una parte dei costi del personale che vi opererà.

Per la prima volta, così, Corghi si espone pubblicamente nell’ambito di una donazione al Grade: "Ne avevo già fatte diverse, ma senza fare pubblicità – spiega –. Conosco il Grade da diversi anni e personalmente dall’ospedale Santa Maria Nuova ho avuto molto, ho conosciuto direttamente i vari reparti, dai quali ho sempre ricevuto un trattamento eccezionale". Sebbene quindi altre volte il suo altruismo sia passato volontariamente ‘in sordina’, "questa volta ho creduto che fosse importante espormi, con l’augurio che anche tanti altri che ne hanno la possibilità possano seguire questa mia iniziativa". Secondo l’imprenditore, è infatti anche grazie all’impegno del Grade, a sostegno del Core ma non solo, se oggi "il Santa Maria Nuova è una struttura tra le più importanti e all’avanguardia in Italia – precisa Corghi –. Non dobbiamo dimenticarci che l’ospedale è un bene comune a disposizione di tutta la cittadinanza". "Ci tengo a ringraziare tutto il personale medico e infermieristico dell’Ematologia, per le cure ricevute e per la grande professionalità e umanità, cominciando dal dottor Paolo Avanzini, che mi seguì nei primi anni del mio percorso, alla dottoressa Isabella Capodanno che è il mio attuale medico di riferimento, oltre al dottor Marco Massari, direttore delle Malattie Infettive" specifica infine Corghi.

Questo atto di generosità rende così più solide le basi dell’ultimo progetto del Grade, ossia "poter contare su sei posti in più nel reparto di Ematologia" spiega il presidente della Fondazione, Francesco Merli, che lo considera "un grande passo avanti, anche in relazione all’annuncio ufficiale arrivato a inizio dicembre dalla Regione".

Ora Reggio Emilia, spiega Merli, è il secondo Centro in Emilia-Romagna, dopo Bologna, abilitato all’utilizzo delle terapie avanzate Car-T.

"Un’innovazione fondamentale – tiene appunto a sottolineare il presidente della Fondazione, Merli – per dare possibilità di cura a pazienti con linfomi non Hodgkin o con leucemie linfoblastiche che sono andati incontro a ricadute o che non hanno ottenuto risultati apprezzabili do-po una o più terapie convenzionali".