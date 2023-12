Il dono di Comer alla Croce Rossa: oggi la consegna di due ambulanze

Un dono davvero speciale, del valore abbondantemente superiore ai 200mila euro. Si tratta di due ambulanze per l’emergenza-urgenza che Comer Industries, la società guidata dal presidente Matteo Storchi, ha deciso di destinare alla Croce rossa di Reggiolo. Oggi dalle 17.50 l’evento in piazza, davanti alla rocca, con la consegna di due veicoli attrezzati. Si tratta di due Mercedes Sprinter 190 cv equipaggiati con presidi ed elettromedicali avanzati tali da renderle idonee alle attività di base e pure come unità mobili di rianimazione. L’ambiente interno, con allestimento Life III di elevata qualità, è protetto dal sistema di sanificazione Biosafe, che prevede l’abbattimento della carica batterica e microbica presente nell’aria attraverso la fotocatalisi e impiego di lampade UV-C, per una totale sicurezza sanitaria. Previsto uno spettacolo di luci. Già in passato Comer aveva donato ambulanze (foto).