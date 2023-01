Il doppio rogo in Val d’Enza

Pochi giorni fa due roghi dolosi avevano colpito la Val d’Enza. Anch’essi sono apparsi, dai primi accertamenti dei carabinieri, come episodi estranei alla criminalità organizzata.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio erano stati dati alle fiamme un furgone Iveco Daily in via Angelo Secchi a Corniano di Bibbiano, danneggiando anche la parte anteriore di un’auto, e un’auto Volkswagen in via Filippo Re a Quattro Castella (sul posto era stata trovata una tanica, probabilmente utilizzata per appiccare l’incendio).