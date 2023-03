Il dormitorio abusivo Cinque mini ‘alloggi’ ricavati in una soffitta e offerti ai clandestini

Un altro dormitorio abusivo. Assume contorni inquietanti l’operazione, la seconda in poco tempo, della questura di Reggio che ha posto sotto sequestro preventivo un’abitazione in via Fratelli Cervi,a Pieve Modolena, sulla via Emilia verso Parma. All’interno dell’edificio erano stati ricavati dei ‘mini alloggi’, tutti affittati in nero e a prezzi spropositati (cento euro per ciascuno dei cinque posti letto, alcuni di questi ricavati addirittura nella soffitta dell’edificio) a persone in condizioni in marginalità, tra cui anche stranieri irregolari.

A finire nei guai, due persone: il proprietario e il gestore dell’illecito business nello stabile, denunciati entrambi dalla polizia. Ora dovranno rispondere delle accuse di favoreggiamento della permanenza in Italia di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno. L’inchiesta è scaturita da un controllo effettuato il 28 febbraio scorso sulle residenze della zona ‘calda’ della stazione, in cui era stata riscontrata una situazione analoga in via Turri a gennaio. Dove la persona che si occupava del dormitorio – e per questo già denunciato – è la stessa che gestiva anche gli ‘appartamenti’ irregolari qui in via Fratelli Cervi.

Le modalità in via Turri erano simili, anche se i prezzi praticati – forse per la vicinanza al centro – erano il doppio. Affittava infatti i posti letto ’in nero’, anche a clandestini, a 225 euro al mese in quello che era praticamente un tugurio. Preoccupanti e pericolosissime anche le condizioni dello stabile posto anch’esso sotto sequestro preventivo convalidato dal gip, dove furono riscontrate numerose “non conformità” dell’impianto di distribuzione del gas, modificato in maniera udimentale, con ramificazioni aggiunte per alimentare ben cinque diversi piani di cottura; questi ultimi erano posizionati in locali con destinazione d’uso incompatibili, sprovviste anche dei dispositivi di sicurezza più elementari.

Considerata l’allarmante pericolosità dell’impianto, erano infatti stati chiamati a intervenire anche i vigili del fuoco, i quali avevano provveduto ad allertare i tecnici della compagnia erogatrice del servizio, per “piombare” il contatore del gas.

Le indagini della squadra mobile diretta da Guglielmo Battisti continuano. L’impressione degli inquirenti è che ci si trovi davanti solo alla punta di un iceberg. Si pensa infatti che possano esserci diverse situazioni simili, con un largo giro di affitti irregolari in abitazioni abusive. E dietro potrebbe nascondersi un racket che fa la cresta sulla disperazione di chi non trova un posto dove stare e soprattutto sui clandestini. L’intensificaizone dei controlli è arrivata su volontà precisa del questore Giuseppe Ferrari, che da mesi ha ordinato di mappare in maniera capillare tutti gli appartamenti del quartiere attorno alla stazione e le residenze. Anche se, come dimostra il blitz a Pieve Modolena, il giro potrebbe allargarsi anche ad altre zone della città. Un’intuizione quella del capo della polizia reggiana, che sta facendo emergere una vera e propria piaga.

Daniele Petrone