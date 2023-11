Il dossier Reggio-Ciano sul tavolo regionale

Arriva sul tavolo della giunta regionale il problema dei disservizi sulla Reggio-Ciano, che lunedì e martedì hanno portato nuovamente a ritardi monstre sui treni dei pendolari, con tanto di soppressione di treni. Il 5 ottobre i sindaci della Val d’Enza avevano battuto i pugni sul tavolo della Regione e di Fer, affermando che proclami si doveva passare ai fatti. Che dall’elettrificazione della ferrovia e dai tanti investimenti della "cura del ferro" sui trasporti pubblici si doveva passare alla fase dei benefici concreti, percepibili, significativi per i cittadini del distretto. Ma per ora circolano soprattutto i treni diesel degli anni ’90, con tutto il corollario di guasti, inquinamento e disagi per i viaggiatori.

E per ora si sono visti, con i tempi di percorrenza, aumentare anche gli incollonamenti ai passaggi a livello. Così il consigliere regionale Andrea Costa (ex sindaco ed ex segretario provinciale Pd) con un’interrogazione alla giunta Bonaccini chiede di "compiere un esame puntuale finalizzato a verificare lo stato dell’infrastruttura ferroviaria, comprese eventuali carenze di tipo impiantistico delle stazioni, per poter individuare soluzioni utili a ridurre i tempi di percorrenza, compresa la limitazione di assorbimento di corrente a 500 Ampere temporaneamente imposta".

La sottostazione elettrica di San Polo non è completa nonostante la linea elettrificata sia stata inaugurata ufficialmente il 1° aprile 2022: il sistema di alimentazione che dovrebbe dare potenza ai nuovi treni nel tratto collinare non è allacciato e così - dopo qualche viaggio "dimostrativo" - si è ritornati alle motrici diesel. Nell’atto ispettivo Costa spiega che i nuovi treni "rappresentano un miglioramento dal punto di vista dell’impatto ambientale e dotati di prestazioni migliori rispetto ai precedenti mezzi a gasolio, prestazioni che però non possono essere pienamente sfruttate stante una disposizione di esercizio che impone una limitazione all’assorbimento di corrente e, di conseguenza, della potenza sviluppabile dal mezzo".

A fronte delle limitazioni, il reggiano sottolinea come il miglioramento della linea non abbia determinato un abbattimento dei tempi di percorrenza "con medie che si aggirano sui 4959 minuti" nonostante la soppressione della fermata di Codemondo. Ricordando anche la vetustà dell’armamento ("condizioni non più ottimali dell’infrastruttura"), Costa ricorda che "la velocità dei convogli sulla tratta continui ad essere di 70 kmh".