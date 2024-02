Il dottor Briglia scende in campo per il centrodestra con una civica

"Mi candido perché, giunto quasi al termine del mio percorso professionale, sento ancora le energie per mettermi a disposizione della comunità, con le mie competenze e la mia professionalità; comunità con la quale ho condiviso in tutti questi anni importanti e intense esperienze professionali, culturali e intellettuali, con chiarezza e coerenza nel rispetto dei valori umani". Così il dottor Ermanno Briglia, 69 anni, dal ’91 all’Ospedale Sant’Anna, che si candida a sindaco di Castelnovo, dove abita con la famiglia: guiderà una lista civica che proporrà un gruppo di candidati per presentare alla popolazione una nuova visione e un nuovo indirizzo politico e sociale, un segno e un progetto di rinnovamento rispetto alle ultime amministrazioni di Castelnovo. Briglia ha già incassato il sostegno dei partiti dell’area di centrodestra, ma la sua candidatura vuole essere aperta e disponibile a ogni contributo di idee e di proposte che provengano dal territorio. Laureato in Medicina e chirurgia, specializzato in anestesia e rianimazione all’Università di Parma, Briglia è direttore responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione del Sant’Anna di Castelnovo. Dal ’92 ha fatto parte della pubblica assistenza (ex Near) e Croce Verde come direttore sanitario. Il mese scorso Briglia è stato insignito di una targa celebrativa per il riconoscimento dei suoi 30 anni di servizio nella Croce Verde di Castelnovo. Si deve a lui l’addestramento in materia di primo soccorso e manovre di rianimazione delle prime formazioni di volontari della montagna in tutte le sedi delle Croci Verdi e Rosse della zona montana. Si è contraddistinto anche nell’ambito sportivo per il supporto alle squadre locali e a livello parrocchiale, anche per la raccolta fondi per il nuovo oratorio.

"La mia candidatura – spiega – vuole essere anche un modo per mettermi a disposizione dal punto di vista amministrativo e umano della comunità e del territorio di Castelnovo, verso la cui popolazione sento di avere un debito di riconoscenza per il grande affetto, la fiducia e la stima che mi ha sempre dimostrato". Nelle prossime settimane metterà a punto il programma elettorale, assieme ai componenti della lista. Tra i punti cardine un approccio completamente diverso in ottica sanitaria, con la prospettiva di creare un rinnovamento nel modello organizzativo, gestionale e culturale, poi viabilità e infrastrutture, raccolta e stoccaggio dei rifiuti e un’ottica innovativa sulla valorizzazione del turismo, promozione e tutela del centro storico in un rapporto univoco con la rete commerciale territoriale. Tra i nomi che spiccano nel gruppo a suo sostegno quello di Mattia Casotti, di Monteduro.