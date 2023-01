Il dottor Faust al Piccolo Orologio

Diversi gli appuntamenti di teatro oggi a Reggio. Alle 17 al Teatro Piccolo Orologio di via Massenet è in programma la replica de "La tragica storia del dottor Faust", con Francesca Mazza e Edoardo Sorgente, con la regia di Giovanni Ortoleva.

Stufo della sua vita da studioso, il dottor Faust firma un patto col diavolo: se per ventiquattro anni i suoi desideri saranno esauditi dal diavolo Mefistofele, l’anima di Faust apparterrà per l’eternità a Lucifero. Ma cosa vuole chi può avere tutto? E cosa lo attende? Rimasto incompiuto per la morte dell’autore, che alcuni ritengono dovuta proprio all’accusa di profanità, il Dottor Faust è un frammento filosoficamente denso e visivamente ricchissimo, in cui la morality play medievale si scontra con la complessità della tragedia elisabettiana che nasce proprio in quegli anni. Il conflitto tra queste due idee di teatro (e di mondo) si gioca sulla pelle di un personaggio destinato a influenzare alcuni tra i più grandi autori di sempre, tra cui Goethe e Mann. Al teatro San Prospero di via Guidelli alle 16 si svolge una conferenza spettacolo tra arte e storia, "Venere in pelliccia, la femme fatale sul palcoscenico della Belle Époque da Klimt a Boldini", con Antonietta Centuducati accompagnata al pianoforte da Ovidio Bigi. Prenotazioni: tel. 342-1791236 ([email protected]).

Al teatro Valli alle 15,30 la replica di "Samusà" con Virginia Raffaele e la regia di Federico Tiezzi. "Samusà", spettacolo scritto con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, sgorga dai ricordi di Virginia Raffaele, in particolare dal mondo immaginifico in cui è realmente avvenuta la sua infanzia: quello del luna park.

Ecco dove si radica la vena preziosa e singolare del suo talento, che sa divertire, emozionare, oltre che stupire.