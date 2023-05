Il dottor Franzini stasera parla di pesticidi e rischi per la salute

Stasera alle 21 alla sala dell’antico portico, a palazzo ducale, in centro storico a Guastalla, è in programma un incontro con il dottor Mario Franzini, a lungo primario del reparto di Chirurgia all’ospedale di Guastalla e ora in pensione, per parlare di "Esposizione ai pesticidi e rischi per la salute". Un intervento collegato a una ricerca svolta sul territorio locale, analizzando le connessioni tra ambiente e presenza dell’uomo. In questa serata, promossa dalla Fondazione Maldotti, vengono presentati i risultati di uno studio finanziato dall’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla e focalizzato sull’uso dei pesticidi in agricoltura, e non solo, con i rischi che tale uso comporta per l’organismo e la sua salute.