"Il dottor Gianfranceschi ha raggiunto il 1° maggio la meritata pensione"

Proprio il primo maggio scorso il dottor Gianluca Gianfranceschi (foto), "una delle colonne portanti della nostra Casa della Comunità", ha raggiunto il meritato traguardo della pensione. Non quindi un lavoratore qualunque, ci tiene a precisare il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, ma uno "che faceva davvero un lavoro speciale. Un medico di quelli che oltre al farmaco giusto somministrano anche pazienza, ironia e autorevolezza q.b. ai propri pazienti; c’è stato in effetti anche chi è venuto da me a chiedere se potevo impedire il pensionamento del dottore, ma purtroppo la legge non consente ai sindaci di fare questo".

Il sindaco ha espresso il suo personale ringraziamento a Gianfranceschi "per questi anni di servizio per la comunità, sempre fedele ai valori “pesanti” della sua professione. Sappiamo che si potrà comunque contare su di lei". Il testimone è passato alla dottoressa Greta Prampolini, "che lo sostituisce fino a nuova graduatoria – aggiunge infine Cavallaro –. I pazienti non devono fare nulla, in questa fase vengono affidati automaticamente alla nuova dottoressa".