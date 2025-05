Il dottor Manfredi illustra le novità della gastroenterologia

Stasera a Casina si parla di salute: incontro sulla sindrome del colon irritabile con il dottor Marco Manfredi (nella foto).

Prosegue il ciclo di incontri "Serate di Prevenzione e Salute" organizzato dalla Biblioteca di Casina.

Quello di questa sera è il secondo appuntamento, si terrà alle ore 21 presso la Biblioteca di Casina e avrà come tema "La sindrome del colon irritabile", a cura del dottor Marco Manfredi, gastroenterologo.

E’ un’occasione e un’opportunità in più per conoscere meglio questa patologia, le sue cause, sintomi e quelli che sono i possibili approcci terapeutici. Il dottor Manfredi parlerà delle sue esperienze. "Mi sono sempre occupato, oltre che di pediatria generale, anche di gastroenterologia svolgendo ambulatorio specifico sia su pazienti pediatrici che adulti". s.b.