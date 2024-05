Il dottor Ovi morto all’improvviso. Era in pellegrinaggio a Medjugorje

È mancato ai suoi cari all’età di 90 anni il dottor Giorgio Ovi, noto veterinario di Baiso. Ne danno il triste annuncio i figli Angela e Marco, il genero Daniele, le nipoti Benedetta e Creta. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Baiso, dove ieri in molti hanno partecipato alla recita del rosario. Ovi è deceduto improvvisamente per arresto cardiaco mentre stava facendo una passeggiata al santuario di Medjugorje, dove era andato in pellegrinaggio con un gruppo di amici di Sassuolo. La notizia della sua morte si è subito diffusa da Baiso a tutta la montagna dove era conosciuto e stimato per la sua professione di veterinario esercitata con passione e competenza, ereditata dal padre Aldo Ovi, anche lui veterinario d’altri tempi. Alla comunità di Baiso, dove viveva solo nella sua casa in piena salute e in maniera completamente autonoma, mancherà molto il dottor Ovi. Tutti lo vedevano passare in macchina e a volte anche con il trattore andare attorno alle sue proprietà con due obiettivi: mantenersi in forma continuando a coltivare le sue passioni con spirito giovanile senza mai rinunciare a nulla e l’amore per l’ordine con particolare cura dell’ambiente e del terreno di sua proprietà attorno alla sua casa alla periferia di Baiso. Era una figura storica del paese, si muoveva in piena salute occupandosi delle sue passioni antiche e moderne. Coltivava con immutato entusiasmo i suoi hobby legati al territorio che frequentava con grande energia: la caccia e la ricerca di tartufi. Soprattutto la caccia, fin da giovane. Partecipava con la squadra alla caccia di selezione degli ungulati.

Settimo Baisi