Il dottor Soliani scende in campo: "Focus sul problema degli anziani. È un dovere etico, morale e civile"

Tra i candidati chiamati dall’avvocato Giovanni Tarquini a far parte della sua lista civica sostenuta dai partiti del centrodestra c’è anche il dottor Mattia Soliani: 59 anni, originario di Luzzara medico specialista in Chirurgia generale, medico di assistenza primaria, coordinatore delle attività teoriche della sede didattica di Reggio per la direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione. Medico palliativista all’ospedale di Suzzara e coordinatore palliativista del distretto di Montecchio, Soliani ha svolto l’attività in squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e AmbuCovid nella pandemia. È inoltre consigliere dell’Ordine dei Medici di Reggio.

Soliani ha quindi commentato il suo impegno al fianco di Giovanni Tarquini, delineando già quelle che saranno le linee guida del suo programma elettorale: "La sanità a Reggio, così come in Emilia-Romagna, è un fiore all’occhiello; ha raggiunto standard, soprattutto a livello di ospedali, molto elevati ed è difficile migliorare una cosa già buona. La grande scommessa dei prossimi anni sarà la gestione del territorio, dove fino ad ora non sono state investite grandi risorse a confronto di quanto è stato fatto per i nosocomi. Con i livelli di specialistica e tecnologia sanitaria raggiunti negli ospedali, a fronte di ulteriori importanti investimenti, non ci si può aspettare un altrettanto importante ritorno in termini di salute. Sul territorio sarà da affrontare il problema degli anziani che non è solo sanitario ma anche sociale. Sempre più di frequente anche nella nostra città si riscontrano situazioni di solitudine e di abbandono che devono essere affrontate sia dal punto sanitario che dal punto di vista sociale. È un nostro dovere etico, morale e civile; gli anziani sono la nostra storia".

"Sono molto felice per la candidatura del dottor Mattia Soliani, persona di grande spessore professionale e umano – ha commentato il candidato sindaco Tarquini –. La sua presenza qualificata e generosa si inserisce nel percorso di costruzione della nostra lista che prevede la raccolta di competenze specifiche, in questo caso per l’ambito sanitario, sulle quali costruire proposte e progetti concreti di grande rinnovamento".