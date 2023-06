"Il dovere di difendere tutti, nonostante i reati"

(...) Allo stesso tempo, l’avvocato è libero di accettare l’incarico il cui presupposto è costituito dal rapporto con il cliente fondato sulla fiducia. Da ciò deriva che, venendo meno questo rapporto, l’avvocato è legittimato, doverosamente direi, a rinunciare al mandato. Diverso è il discorso riguardante il difensore d’ufficio. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. Con la conseguenza che l’autorità giudiziaria può riferire al Consiglio dell’ordine casi di rifiuto della difesa. Per giustificato motivo deve intendersi, a titolo esemplificativo: la cancellazione dalle liste; la cancellazione dall’Ordine professionale; l’incompatibilità con l’assistito determinata da pregressi rapporti. In difetto di giustificato motivo il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio. Tutto ciò si basa su un principio consolidato e, a mio parere, indiscutibile: l’avvocato , nel processo penale non difende mai il reato, ma difende (ha il dovere di difendere) la persona, o più precisamente i diritti della persona accusata. Disapprovarlo sul piano etico solo perché ha accettato di difendere chi è accusato di un fatto odioso, non solo non è condivisibile, ma, prima ancora è contrario ai principi costituzionali e deontologici. I diritti di tutte le persone devono essere tutelati e garantiti.

Avv. Domenico Noris Bucchi