Il dramma dell’erosione dei risparmi reggiani

Non è affatto scontato che vi sia stata questa apertura dal mondo bancario. D’altronde così si va incontro ai propri clienti, in un momento di difficoltà tale che rischierebbe di far saltare per aria molti dei depositi bancari delle famiglie italiane. Recentemente è uscito uno studio della Cgia di Mestre sui risparmi delle famiglie italiane e Reggio, per quanto riguarda i depositi, è passata da una media di 11.300 euro circa a 10.900 in un solo anno. Alla faccia dell’erosione dei risparmi... Il rischio concreto è che chi ha fatto sacrifici per ottenere un mutuo decente ora si trovi costretto a rinunciare alla casa.