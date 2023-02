Il dramma popolo yiddish condannato a morte

’Canto del popolo yiddish condannato a morte’ andrà in scena domani sera alle 21 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Lo spettacolo, proposto dal Comune nell’ambito del programma della ‘Giornata della Memoria’, è tratto dall’omonimo libro di Itzak Katzenelson. Saranno sul palco Emanuele Ferrari per le letture, Giovanni Mareggini al flauto e Davide Burani all’arpa. Due musicisti di grande esperienza, conosciuti e apprezzati a livello nazionale, ad accompagnare un testo del poeta ebreo polacco Katzenelson: rinchiuso nel campo di internamento di Vittel, in Francia, nell’autunno del 1943 inizia a scrivere il Canto. Lo seppellirà dentro tre bottiglie in mezzo alle radici di una quercia, dietro il filo spinato del campo di Vittel, in Francia. Poco dopo verrà mandato direttamente ad Auschwitz, dove all’arrivo verrà ucciso nelle camere a gas. Emanuele Ferrari, vicesindaco e assessore alla cultura di Castelnovo, afferma: "Abbiamo pensato come amministrazione e come teatro di proporre una lettura scenica di un testo che purtroppo è ancora molto attuale, perché anche oggi dobbiamo confrontarci con una situazione di guerra in Europa. Katzenelson racconta l’aggressione di un popolo verso un altro popolo, la volontà di sterminare il popolo ebreo. Lo fa con grande umanità ma anche grande severità. ’Canto del popolo yiddish condannato a morte’ è un testo fatto di invocazioni, di preghiere e di cronaca: c’è la storia grande di un’invasione, di una guerra mondiale, dello sterminio, ma anche piccole storie dii bambini, orfani e della sua famiglia sterminata".

s. b.