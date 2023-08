Il duomo si rifà gli arredi Opere di manutenzione dall’altare all’ambone

Il duomo di Reggio si rifà il look sugli arredi sacri in attesa dei lavori più cospicui per il consolidamento sismico che verrà realizzato grazie ai fondi del Pnrr per una cifra attorno ai 400mila euro.

Dopo i riti di Ferragosto celebrati in occasione della Madonna Assunta, approfittando della pausa estiva e del minor numero di messe e funzioni, la Cattedrale è rimasta chiusa – come recitava un cartello affisso sui portoni – da mercoledì fino a ieri. Proprio per consentire una serie di interventi interni sugli apparati liturgici, in particolare su altare, ambone e portacero. Ad illustrare le opere è l’architetto della Curia, Angelo Dallasta. "L’intervento in corso in Cattedrale è stato organizzato in questi giorni per arrecare minor disturbo possibile ai fedeli e alle celebrazioni liturgiche", premette. Poi scende nel dettaglio: "Riguardano essenzialmente alcuni interventi di manutenzione già programmati. La Cattedrale è un corpo in movimento e richiede continua attenzione oltre a frequenti monitoraggi – dice l’architetto – L’intervento odierno si pone in continuità con quelli di somma urgenza già realizzati nel recente passato, in particolare per le infiltrazioni nelle coperture a seguito degli eventi meteo eccezionali di quest’anno o su quelli ad esempio effettuati sul sistema campanario per garantirne il perfetto funzionamento".

Inoltre, continua Dallasta "è stata effettuata una pulizia degli ambienti oltre ad alcune verifiche sull’altare e sugli apparati liturgici. È stato messo a punto lo smontaggio del portacero a fianco del pulpito, in modo da essere inviato ad un laboratorio specializzato per valutare un’eventuale restauro".

Infine, Dallasta spiega che "questi interventi sono finalizzati alla predisposizione di un piano esecutivo volto al miglioramento e consolidamento sismico del Duomo, già finanziato con circa quattrocentomila euro stanziati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risorse che garantiranno così una Cattedrale – uno dei simboli religiosi più alti della città di Reggio – sempre più sicura per i fedeli reggiani.

