Il duro lavoro nei campi dei coltivatori diretti e i costi sproporzionati rispetto ai loro guadagni

Da tempo ormai i costi del cibo sono notevolmente aumentati a scapito dei consumatori e dei coltivatori diretti. Abbiamo assistito negli ultimi mesi a tante proteste dei contadini che rivendicano una revisione del Green Deal europeo ovvero il contrasto ad una concorrenza che potrebbe risultare non leale ma anche l’opposizione all’importazione di prodotti provenienti da paesi con controlli meno rigidi rispetto a quelli italiani o europei. Amiamo la terra e l’agricoltura, viviamo in campagna e sappiamo quanto il lavoro del contadino sia faticoso ma bellissimo. Abbiamo cercato di spiegare ai compagni quanto lavoro vi sia prima che un prodotto della terra arrivi nei banchi di un supermercato. Le piante delle mele, ad esempio, vanno curate bene e all’inizio dell’anno bisogna potarle anche quando le temperature sono basse e stare all’aria aperta comporta uno sforzo fisico notevole; poi si fanno particolari legature per evitare che gli alberi non crescano storti. Dopo si passa alla trinciatura e col trattore, bisogna fare attenzione quando si taglia l’erba a non prendere contro i meli per evitare di rovinare le coltivazioni. Si sparge il ‘sisso’, si taglia ancora l’erba e nel corso dei mesi, si attende che la maturazione avvenga per procedere al raccolto dei frutti. Si procede alla pesatura e si stabilisce il prezzo di mercato. Purtroppo però l’aumento dei costi non è proporzionale all’incremento di guadagno per i contadini che faticano a pagare le terre al proprietario. Sostenere il made in Italy è importante acquistando prodotti della nostra terra e di stagione infatti ogni mese dell’anno provvede a fornirci i giusti alimenti che ci servono per affrontare un periodo ad esempio le arance, in inverno, ricche di vitamina C ma anche verdure come le verze che possono essere utilizzate per buone zuppe calde. Se ci abituiamo ad acquistare prodotti di stagione ne trarremmo più benefici anche per la nostra salute perché questi arriverebbero sulle nostre tavole più velocemente senza subire trattamenti per una lunga conservazione, a differenza di quelli importati, si avrebbe anche un impatto ambientale positivo sul pianeta.

Sofia Borghi, Zeno Lotti, Lal Muraad, Mattia Della Corna

e Kevin Galante – classe I A