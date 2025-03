Il Fai ci svela quattro meraviglie nascoste

Proseguono oggi gli eventi delle Giornate Fai di Primavera, che coinvolgono anche la realtà reggiana. In particolare, i cittadini possono visitare spazi storici come il Mauriziano, Palazzo Rocca Saporiti con la biblioteca medica Corradini di Reggio, oltre a palazzo Bentivoglio con l’annesso teatro Sociale e il ristrutturato Salone dei Giganti a Gualtieri. In città dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 (ultimi ingressi alle 12 e alle 17) si accede al Mauriziano in via Pasteur, luogo di grande valore architettonico e artistico, che deve la sua fama in particolare ai soggiorni estivi del poeta Ludovico Ariosto.

Alle 15, alle 16 e alle 17 in programma i laboratori "Furiose interazioni" per bambini e famiglie. E a Palazzo Rocca Saporiti, in via Murri (zona ex ospedale Spallanzani), si possono ammirare gli ultimi interventi architettonici, che hanno consentito all’edificio una più precisa collocazione a servizio delle attività scientifiche e culturali di ambito medico e in particolare la collocazione della Biblioteca Medica, valorizzata dalla preziosa raccolta Corradini, con testi di letteratura medico scientifica dalla seconda metà del Cinquecento al 1782.

A Gualtieri riapre per l’occasione il Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, dopo oltre due anni di cantiere. L’altro pomeriggio proprio il Salone dei Giganti ha ospitato un importante incontro promosso dal Rotary Club di Guastalla e dal Fai, con gli interventi dei rispettivi presidenti, Ardilio Magotti e Roberta Grassi, con ospite l’architetto Carlo Blasi, unico progettista italiano che ha lavorato al recupero della Cattedrale di Notre Dame di Parigi dopo il disastroso incendio. Si è parlato del tema del "restauro", oltre che del recupero di palazzo Bentivoglio e del suo immenso salone, che vuole essere – come ha sottolineato il sindaco Federico Carnevali – un punto di partenza per un rilancio del "borgo" gualtierese.

Antonio Lecci