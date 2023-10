Il falsario delle ricette mediche. Denunciato un uomo di 44 anni

Falsifica ricette mediche e si prescrive i farmaci: un uomo di 44 anni del comprensorio ceramico è stato denunciato per falsità materiale commesse dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative. Il 17 ottobre un medico in servizio alla guardia medica si è recato dai carabinieri di Scandiano per sporgere denuncia dopo che in una farmacia di Scandiano erano state consegnate tre ricette mediche su carta bianca che riportavano il suo timbro, ma mai emesse da lui. Il dottore ricordava che nel maggio scorso aveva emesso una vera ricetta medica per un farmaco al 44enne finito poi nei guai. Il medico ha precisato che le date in cui erano state diffuse le successive ricette erano false: in quei giorni non era neppure in servizio. Ha inoltre spiegato che le firme sui documenti da lui visionati in farmacia erano palesemente false in quanto solitamente aveva l’abitudine di firmare in modo da non coprire il suo timbro.

I carabinieri hanno indagato anche nelle farmacie delle zone limitrofe scoprendo altre identiche ricette mediche. Nei comuni di Casalgrande e Rubiera ne sono state trovate delle false. Tutte sono state sequestrate comprese alcune ricette mediche a firma di un’altra dottoressa, da lei mai emesse. I dati d’identità e dei documenti del cliente erano intestati al 44enne, riconosciuto dal medico e da alcuni dei farmacisti. Nella casa dell’uomo rinvenute alcune ricette false e medicinali.

m. b.