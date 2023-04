Il falso avviso di sfratto disseminato per la città "Ministero dell’Interno"

"Tutte le presenze non ammesse verranno denunciate: ammenda fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi".

Un finto documento ministeriale avvistato nei giorni scorsi in città simula la carta intestata del dipartimento della pubblica sicurezza: "Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Si prega alla richiesta di presentare i seguenti documenti: documento di identità con foto e specificato indirizzo di residenza, contratto di affitto, altri documenti che comprovino la presenza per gravi motivi di necessità". Il testo, segnalato da Dario De Lucia, è falso: "Strappatelo e buttatelo via" ha scritto sui social il consigliere comunale.