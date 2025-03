Il fauto magico che incanta i bimbi

Spettacoli per bambini e famiglie, oggi alle 17 al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio con "Papageno e il flauto magico", produzione On Art. Il "Flauto magico" proposto in questa rappresentazione ripercorre in maniera ridotta e semplificata il libretto d’opera musicato da Mozart. La storia narra di sentimenti come fedeltà, cattiveria, avidità, paura, gioia, malvagità, e amore. Un amore tra persone, per la natura, per la vita e nella ricerca della felicità. Quattro attori interpretano vari personaggi in uno spettacolo di circa settanta minuti, con un continuo susseguirsi di entrate e uscite in uno scambio di poesia ma anche divertimento. Mentre al teatro di Bagnolo gli spettacoli per famiglie proseguono oggi alle 16 con la proiezione di "If. Gli amici immaginari", film per piccoli e grandi sognatori.