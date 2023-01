"Il fenomeno delle locazioni in nero è diffuso da tempo in zona stazione"

"Il fenomeno delle locazioni in nero e degli appartamenti abusivi in zona stazione è diffuso da tempo". È l’allarme, a riprova di quanto scoperto dalla polizia, lanciato da Valentina Iannuccelli dell’associazione Reggio Civitas. "Non molto tempo fa avevo analizzato le perizie tecniche di diversi immobili all’asta – illustra – e di situazioni analoghe ahimè ce ne sono tante. Dalle pareti ‘posticce’ e modificate ai a locatari e proprietari irreperebili fino ad allacci abusivi della corrente elettrica. Purtroppo l’evidenza riscontrata dalla questura non è sporadica, anzi è assai frequente".

La Iannuccelli poi plaude all’attività ordinata dal questore Giuseppe Ferrari: "L’auspicio è che ci siano ancora più controlli nei condomini. Controllare appartamento per appartamento è basilare, ho sempre sostenuto che per risolvere i problemi ‘fuori’ nel quartiere, bisogna partire da ’dentro’. La zona stazione continua a essere problematica e purtroppo sguarnita da qualche anno a questa parte da cittadini organizzati". In effetti, tante associazioni presenti cinque -sei anni fa sono pressoché inattive da qualche tempo a questa parte. "Mi pare però – aggiunge la Iannuccelli – come evidenziano anche i media, che ci sia un’intensificazione dei presidi da parte delle forze dell’ordine e questo sicuramente è un fatto positivo".

Infine dispensa un consiglio all’Amministrazione Comunale per supportare l’attività di controllo degli appartamenti. "Possono esserci vari metodi di controllo, certamenti onerosi, ma indispensabili se si vuole cambiare la faccia al quartiere stazione. Ad esempio? Il controllo tramite le utenze della Tari, la tassa sui rifiuti che è personale e deve essere intestata agli affittuari. Già prima della pandemia abbiamo avviato l’iniziativa ’Vi presento il mastello’ nel quartiere Mirabello (dove l’associazione Reggio Civitas opera, ndr) ossìa il contenitore grigio dell’indifferenziata che ha un microchip associata a una persona fisica. Tramite i controlli incrociati, Amministrazione e Iren possono capire chi ne è in possesso e quindi accertare eventualità irregolarità sui contratti di locazione. Chiaro che servono risorse umane e tempo, ma per vincere la battaglia contro gli affitti in nero questa può essere una strada percorribile. Noi avevamo avuto risultanze interessanti e in qualche caso poi, le autorità competenti erano arrivate a scoprire e denunciare situazioni irregolari".

