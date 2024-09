Il Festival Aperto si fa in tre

Sono tre gli appuntamenti di oggi del Festival Aperto, a Reggio. Alle 16,30 al teatro Cavallerizza va in scena il balletto del Centre Chorégraphique National de Nantes con "In Comune" di Ambra Senatore, a narrare di una micropopolazione in movimento riflette sulle debolezze, sulle paure e sulle gioie degli esseri umani. Dodici performer esplorano una micro-popolazione in movimento riflettendo sulle relazioni e sulla vita in società, sul modo di vivere insieme, sul rapporto tra collettivo e individuale. Sei uomini e sei donne di diversa provenienza geografica e culturale incarnano in scena un campione di una società che osserviamo da vicino. Su musiche remixate di Beethoven, Mozart e Schubert, il gruppo si riunisce e si disgrega, in un movimento di danza ripetitivo che ondeggia come un’onda potente. E davanti agli occhi del pubblico avviene il miracolo: poco a poco prende forma il senso del collettivo.

Ai Chiostri di San Pietro, alle 11 e alle 15 di oggi, è in programma "Bauci. Circo delle città invisibili" della Compagnia Quattrox4. L’opera di Italo Calvino ispira uno spettacolo di circo contemporaneo poetico e coinvolgente per un pubblico di tutte le età. La compagnia milanese utilizza il circo per costruire un ponte tra reale e utopia. La compagnia rende omaggio alle "Città invisibili" di Calvino con uno spettacolo di circo contemporaneo, che coinvolge il pubblico. Ideato da Clara Storti, lo spettacolo recupera alcune suggestioni visive e tematiche dell’opera letteraria per comporre un percorso artistico, a partire da elementi scenografici e da piccole installazioni, che appaiono in contesti inaspettati. Il pubblico partecipa alla realizzazione degli spazi, attraverso un’attivazione materica e tattile, co-creando mondi di relazioni fragili o costellazioni multiple.

E alle 18 alla Sala Verdi è in programma, in prima assoluta, "Athletes" di Simona Bertozzi, che unisce un gruppo di danzatrici, di sportive o ex campionesse agonistiche, insieme a donne di ogni età e provenienza, che hanno risposto a una call della Fondazione I Teatri. Con loro anche una cantante/vocal coach che, partendo dalla vocalità propria delle discipline sportive, costrusce una tessitura corale in cui ogni donna presente potrà dare corpo anche alla propria voce.

Antonio Lecci