Il festival degli artisti di strada fra trapezisti, giocolieri e comici

Due giorni di animazioni, spazi gastronomici, ma soprattutto uno schieramento di artisti di strada di tutto rispetto, per far divertire un pubblico di tutte le età. A Brescello torna Bif, il festival degli artisti di strada organizzato dall’associazione Invia Brixellum e dal Comune, con eventi al Parco Guareschi tra musica, spettacoli, mostre, talk e letture, oltre a live, dj set e street food con gnocco fritto a volontà.

In entrambe le giornate, oggi e domani, sono presenti l’area giochi per i bambini e il servizio bar e cucina. Ingesso libero.

Oggi dalle 16 alle 23 le esibizioni di Dottor Stok (triciclo comico), Duo Più O Meno (giocoleria), il trapezista Cangemi, lo spettacolo di fuoco con Rulas, le mostre di Francesca Dosi e Anguilla Ink, il talk "Generazione Bagolon" con Alessandro Freschi, la musica di Comelinchiostro & Gli uscita d’emergenza. Domani il comico e trapezista Riccardo Rosato, la giocoleria di Marcel Elso, il trapezista Cangemi, la giocoleria di Maki, mostre, il talk "The Beatles everyday" di Federico Martelli, dj set, fino a letture a cura dei volontari della biblioteca comunale Panizzi di Brescello. Due giorni di eventi per bambini e famiglie, in uno spazio verde attrezzato nel centro storico del paese di Peppone e don Camillo, con la possibilità di visite ai luoghi guareschiani e ai musei locali.

a.le.