Il Festival di Emergency Sarà dedicato al ‘confine’

È dedicata al ‘confine’ la terza edizione del festival di Emergency a Reggio che si terrà dall’1 al 3 settembre. Il confine come frontiera invalicabile nelle rotte migratorie percorse da chi prova ad arrivare in Europa in cerca di libertà e una vita migliore. Il confine come barriera linguistica che non riconosce nuove identità e corpi. Il confine come cesura dei diritti, separazione degli spazi, limitazione. Ma soprattutto i confini come limiti da attraversare e da oltrepassare con un salto. È a partire da questi temi che nei tre giorni di kermesse dell’associazione fondata da Gino Strada, si confronteranno in incontri aperti e gratuiti, numerose personalità per un programma ricchissimo.

Tra gli ospiti il comico Valerio Lundini insieme alla band I Vazzanikki che venerdì 1° settembre alle 21,30 daranno vita allo spettacolo ’Canzoni carine e altre meno’. Ma anche lo scrittore Erri De Luca, l’artista Michelangelo Pistoletto, l’attore, artista e autore Alessandro Bergonzoni, l’avvocata Cathy La Torre, la sociolinguista Vera Gheno, il cantautore Giovanni Caccamo, il rapper e cantautore Willie Peyote, la scrittrice Sabrina Efionayi, i giornalisti Marco Damilano, Francesca Sforza, Massimo Bernardini, Tonia Cartolano, Gad Lerner, Annalisa Camilli, Massimo Cirri, Marta Serafini, Saverio

Tommasi, Nico Piro, Liliana Faccioli Pintozzi, Angela Caponnetto, Lucia Capuzzi, Amalia De Simone e Enrico Pitzianti. E ancora lo scrittore Jonathan Bazzi, l’autore televisivo Federico Taddia, i fotografi Agata Kubis e Giulio Piscitelli, il sociologo Stefano Allievi, il direttore di Valori Andrea Barolini, il professore emerito di Filosofia del diritto Luigi Ferrajoli, il poeta Tareq Aljabr, la ricercatrice Oiza Q. Obasuyi, l’alpinista e scrittore Enrico Camanni, il docente di Antropologia culturale Marco Aime, gli esperti Matteo Villa e Giorgio Taverniti, il criminologo Andrea Di Nicola, lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, la pedagogista e Presidente di Fondazione Reggio Children Carla Rinaldi, il genetista Guido Barbujani, i musicisti Valentina Del Re e Ramon Caraballo Armas.

Le piazze, le strade, le biblioteche di Reggio diventano lo spazio aperto degli incontri. In Piazza Prampolini avranno luogo i Dialoghi, gli incontri tra voci esperte sui temi fulcro del Festival, dove si rifletterà sulla parola “confine”. Sempre in Piazza Prampolini si terranno le Emergency Stories per entrare nel vivo dei progetti dell’associazione, condotte da Giampaolo Musumeci – fotografo, film-maker e giornalista di Radio 24 – accompagnato dall’attore, autore e presentatore Beppe Salmetti, dall’illustratore e vignettista Fabio Magnasciutti e dalla Alt-Rock Band Primitive Mule.

Piazza Casotti ospiterà le Domande per pensare, brevi speech di venti minuti per riflettere su molteplici temi del nostro tempo. Il cortile di Palazzo Ancini, sede Anpi, sarà il palcoscenico del format dedicato all’informazione e alla comunicazione a cura de Il Post. Il direttore Luca Sofri, le giornaliste e i giornalisti Stefano Nazzi, Giulia Siviero, Luca Misculin, Alessandra Pellegrini De Luca, Isaia Invernizzi, Ludovica Lugli parleranno di linguaggio e corretta informazione, di come comunicare i fenomeni migratori senza banalizzarli. Negli spazi della Fondazione E35 si terranno laboratori di giornalismo con Fada Collective. Al Palazzo dei Musei ci sarà la collettiva “Come onde del mare. Incontri senza confini”, una mostra per raccontare come si lavora su una nave di soccorso nel Mediterraneo. E al Teatro San Prospero, anche quest’anno, ci sarà la rassegna “Sguardi sconfinati”, organizzata con il supporto dell’Associazione Documentaristi Italiani. E in Panizzi si terranno giochi, laboratori e racconti dedicati a bambini e ragazzi.