Il festival Elrow Town colora l’Iren Green park

"Elrow Town" fa il suo debutto in Italia a Campovolo Iren Green Park. Il prossimo 8 giugno. Per la prima volta elrow arriva nel nostro Paese con il suo format più grande: elrow Town festival, pronto ad affascinare con il suo show più immersivo.

Un festival a tema di ben 12 ore: da mezzogiorno a mezzanotte. Dopo il successo dei precedenti eventi italiani, tra cui elrow XXL a Padova, elrow alla Rimini Beach Arena ed elrow al Parco Gondar in Puglia, elrow alza l’asticella portando il suo show più grande e immersivo proprio a Reggio Emilia, promettendo al pubblico un’esperienza straordinaria grazie alla presenza di 5 palchi, performance teatrali, giochi, spettacoli, collaborazioni speciali, collettivi creativi, più di 40 dj e oltre 200 performer "Dopo tanti anni in questo settore, e potendo constatare il sempre crescente numero di fan in Italia - afferma Juan Arnau, fondatore di elrow - siamo convinti che il pubblico italiano debba partecipare a quella che è la nostra produzione più grande e imponente".

E aggiunge Roberto Olivi, presidente di CoopService che nell’ambito della società C.Volo ha realizzato l’Arena Eventi Iren Green Park: "Il grande boulevard dell’Arena Eventi, è la location ideale per un grande appuntamento come elrow Town, grazie alla sua versatilità e capacità di suddividere i propri spazi in diversi stage. Un evento che rappresenta un’anteprima per la nostra Venue, una nuova sfida importante per il nostro futuro. Reggio Emilia potrà ospitare uno spettacolo grandioso dedicato alla musica elettronica, agli allestimenti artistici, alle performance e al divertimento nelle sue declinazioni più coinvolgenti". Info: https:elrow.howler.co.zaeventselrow-town-italy-2024-sign-up-6320