Il festival green alla prima edizione invernale: oggi e domani emozioni con "Orticelli ribelli"

Orticelli Ribelli, il festival green cavriaghese, oggi e domani vive la sua prima edizione invernale. Si parte oggi alle 16.30 con la presentazione da parte dell’assessore Luca Brami (foto) del progetto della prima Comunità Energetica Rinnovabile del paese; l’idea si basa sulla condivisione dell’energia prodotta da un unico impianto fotovoltaico. A seguire (ore 18) la giornalista Veronica Fernandes, inviata di guerra in Cisgiordania e Ucraina per RaiNews24, approfondirà i nessi tra crisi climatica, conflitti e impatti sulle migrazioni dei popoli. Domenica alle ore 15 si terrà il "Pensiamo verde lab" con esperienze di scienza e tecnologia per ragazzi dai 10 anni in su (necessaria la prenotazione); alle 16.30 l’ingegnera meccanica ed ecologista Annalisa Corrado presenterà il suo ultimo libro "Pensiamo verde", in dialogo con Annamaria Gozzi. Si tratta di un libro per spiegare ai ragazzi i temi centrali del nostro tempo, dal surriscaldamento globale all’inquinamento, dalla legalità allo sfruttamento intensivo del suolo, attraverso esperienze virtuose che tutti possono attuare nel quotidiano. In conclusione, alle 18, il Teatro dell’Orsa proporrà "Cuori di terra", un’emozionante spettacolo teatrale alla riscoperta di una speciale famiglia contadina: quella dei Fratelli Cervi.