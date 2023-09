Il ’Festival nazionale della scrittura a mano’

"Scrivere è riflettere, è pensare prima di farlo". Le parole di Iride Conficoni sono il manifesto perfetto per la seconda edizione del ‘Festival nazionale della scrittura a mano’, in programma domani e domenica in Sala Borsa a Bologna. A organizzarlo è l’Associazione grafologica italiana, in collaborazione con l’Istituto grafologico internazionale Moretti di Urbino e la ‘Campagna per il diritto di scrivere a mano’. Conficoni, che da 50 anni vive a Reggio, fa parte del comitato organizzativo della rassegna: "Vorremmo far riconoscere la scrittura manuale come patrimonio immateriale dell’umanità, visto che con lei è iniziata la storia e che la riteniamo più importante ad esempio della pizza, già riconosciuta". Il focus di quest’anno è su giovani e bambini: "Vorremmo far capire l’importanza della scrittura a mano, che non si può considerare obsoleta per la presenza dei mezzi informatici. Non siamo contro la tecnologia ma è fondamentale per il bambino imparare a scrivere a mano: nonostante tutti i mezzi di trasporto che esistono nessuno penserebbe che non serva imparare a camminare no? Noi adulti ci siamo adattati ai nuovi media, i bimbi oggi invece nascono nell’era digitale e non possiamo negare loro questo diritto". La scrittura a mano incide anche sul benessere mentale: "Quando un bambino disegna o scarabocchia butta fuori la rabbia e tutto ciò che ha accumulato. Un tasto, uno schermo o un computer non hanno lo stesso scarico emotivo. Rischiamo di perdere la capacità di pensare in profondità, sui social non si riflette e non ci si chiede come saranno ricevute le nostre parole. Questo dobbiamo trasmetterlo noi adulti come educazione e diventa un fatto sempre più emergenziale oggi". Il Festival avrà vari ospiti di prestigio, a partire da Cochi Ponzoni che "scrive sistematicamente a mano" passando per gli onorevoli Federico Mollicone (Presidente Commissione VII – Cultura Scuola Università Scienza Ricerca Editoria e Sport) e Monica Ciaburro, responsabile del disegno di legge sulla giornata nazionale della scrittura a mano. Dulcis in fundo il professor Patrizio Bianchi, economista e politico già ministro dell’Istruzione nel governo Draghi. Domattina in sala Corsi il calligrafo cavriaghese Aldo Iotti terrà un laboratorio, mentre domenica mattina Conficoni dialogherà con la pediatra Annarita di Buono, avente studio a Reggio, sul tema ‘La realtà infantile fra normalità e patologia’.

Tommaso Vezzani