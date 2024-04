Il festival street food truck sbarca al parco del Popolo

Truck Food e la cucina di strada continuano ad ottenere sempre più successo, anche in terra reggiana. Dopo i sapori della Puglia della scorsa settimana, a Reggio città sbarca questo fine weekend lo Street Food Truck Festival, al parco del Popolo, in centro storico, da oggi fino a domenica, con ingresso libero. Si tratta di una "carovana del gusto" che da una decina d’anni attraversa il Bel Paese per proporre eccellenze gastronomiche tipiche dell’Italia e non solo.

Tre giorni al parco del Popolo con colori, odori e sapori unici provenienti da ogni dove, oltre a ottime birre artigianali, il tutto arricchito da una selezione musicale di qualità. Tra gli ingredienti dei cibi di strada selezionati proposti su Apecar, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.

Stand attivi non stop stasera dalle 18 all’una, domani dalle 11 all’una, domenica dalle 11 alla mezzanotte. Lungo l’elenco dei Truck food presenti al parco reggiano: Scottadito, Bbh Smokehouse, Black Angus Food Truck, Pan Pan, Dalila’s Street Bakery, Porcobrado, Marchese Cannoli, Trentintrac, Original Greek Eat, Daje Food Truck, Awakte Zaperoco, Saccoccia Romana, Patatina Food Truck, Bbq Chianina Station, Apolpinfaccia, Nannì Sapori Romaneschi, Philly Food, Wonderfood. Vastissima la proposta gastronomica tra arrosticini di pecora, cono di pesce fritto, hamburger di Chianina, crepes, cannoli siciliani riempiti al momento, panino col polpo o con coda alla vaccinara, supplì romani, rösti di patate con carne salada Trentina, speck dell’Alto Adige e formaggio di malga, bocconcini di patate speck e formaggio e altro ancora.

a.le.