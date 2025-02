Il FestivaLove di Scandiano riparte da Serena Dandini

Scandiano accoglie Serena Dandini per l’anteprima del decennale di FestivaLove, martedì 4 marzo (alle 21) al Teatro Boiardo. La scrittrice e conduttrice televisiva, nell’occasione, presenterà il suo nuovo libro: "C’era la luna". A dialogare con Serena Dandini sarà la giornalista Laura Solieri. Un evento che non solo inaugura l’edizione 2025 del festival dedicato all’amore in tutte le sue sfumature, ma che segna anche un importante traguardo per questa manifestazione culturale, che da dieci anni porta a Scandiano grandi nomi della letteratura, della musica e dello spettacolo.

Serena Dandini torna a FestivaLove dopo essere stata già ospite di un’anteprima di qualche anno fa, rinnovando così il suo legame con la manifestazione e con il pubblico scandianese. "Avere Serena Dandini con noi per aprire il decennale di FestivaLove-Innamorati a Scandiano è un grande onore", ha detto il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti.

"Il suo libro è un viaggio nell’adolescenza degli anni Sessanta, tra sogni, passioni e risvegli, che parla a tutte le generazioni con la sua scrittura ironica e profonda. Sarà una serata di cultura e di emozione, un perfetto inizio per un’edizione che vogliamo rendere memorabile".

Il libro "C’era la luna" racconta la storia di Sara Mei, una ragazza nella Roma del 1967 che attraversa l’età della crescita tra scoperte, lotte, illusioni e risvegli. Un’educazione sentimentale e politica che si intreccia con i grandi eventi storici del tempo, fino all’arrivo del 1969, l’anno dello sbarco sulla Luna ma anche della caduta di tante speranze.

L’evento sarà introdotto dal sindaco Matteo Nasciuti, dall’assessora alla cultura Lorena Lanzoni e dall’assessora al commercio e marketing territoriale Silvia Venturi, che sveleranno alcuni appuntamenti del programma della prossima edizione di FestivaLove, in un percorso che continuerà fino alle date ufficiali del festival, previste per il 30 e 31 maggio e il 1° giugno.

L’ingresso alla serata del 4 marzo è gratuito, fino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria su Eventbrite. Info: Comune di Scandiano – Servizio Cultura cultura@comune.scandiano.re.it 0522 764258.

Stella Bonfrisco