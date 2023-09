Il film "After the Bridge" con gli autori e registi Rizzo e Toscano

Per la rassegna cinematografica Estate in Rocca, che si tiene a Novellara nel cortile del castello medioevale, stasera è in programma l’anteprima del film "After the bridge" di Davide Rizzo e Marzia Toscano. Alla proiezione del documentario, che ha inizio alle 21,30, sarannno presenti gli autori e registi Rizzo e Toscano. L’ingresso allo spettacolo è libero. La rassegna, organizzata dall’amministrazione comunale insieme ad Arci Reggio Emilia, continua fino a giovedì.