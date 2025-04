Il film di Bisio a palazzo ducale

Stasera alle 21 alla sala dell’antico portico di palazzo ducale, in centro storico a Guastalla, viene proiettato il film "L’ultima volta che siamo stati bambini" di Claudio Bisio, con Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis, Lorenzo McGovern Zaini. Il film, candidato al David di Donatello, racconta di quattro bambini che, nell’estate 1943 a Roma, giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Il 16 ottobre il ragazzino ebreo viene portato via dai tedeschi. I tre amici credono di sapere dov’è. E partono in segreto per convincere i tedeschi a liberarlo.