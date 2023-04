Il film ’Evelyne tra le nuvole’ stasera e domani al Rosebud

· Stasera e domani alle 21 al cinema Rosebud, a Reggio, viene proiettato il film ’Evelyne tra le nuvole’, ambientato sull’Appennino reggiano, con gli attori Eleonora Giovanardi, Marco Maccieri, Gilbert Melki, Antonio Catania, Violante Placido, Claire Nebout, Lucia Vasini, Andrea Roncato, Nay Ghotra, diretti da Anna Di Francisca. Alla proiezione di stasera sono attesi l’attrice reggiana Eleonora Giovanardi e parte del cast del film, in prima visione (nella foto). Sofia vive un antico casale ai piedi della Pietra di Bismantova, dove persino la parola internet suona sconosciuta. Gestisce un agriturismo in cui approdano turisti in cerca di pace e si occupa delle mucche, oltre che delle sue erbe e del latte con cui produce un ottimo Parmigiano Reggiano. Ma quel luogo è nella posizione ideale per collocare un ripetitore telefonico che porterà progresso nella zona. Come far convivere natura e silenzi con la tecnologia in grado di migliorare la nostra vita? Un film ambientato nelle montagne tra Castelnuovo Monti, Marola e Borgo Maillo.

· Agli appuntamenti della Luc, la Libera Università del Crostolo, oggi alle 17,30 si parla di ’Ulisse, l’eroe dei molti mondi’, nell’aula magna Manodori dell’Università di viale Allegri a Reggio, con l’intervento di Andrea Capra.

· Si parla invece del "linguaggio dei sogni", stasera alle 21 alla sede dell’Associazione Archeosofica ð 339.4360071.

· Alle 17,30 di oggi alla sede della Cgil di via Roma, in città, proseguono gli appuntamenti dedicati alla donna, con il giornalista Iacopo Scaramuzzi che parla di ’Il ritorno di dio per credere, obbedire e combattere? Il neotradizionalismo religioso’.

