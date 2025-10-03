Il film ‘La voce di Hind Rajab’

Dopo il trionfo all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il Leone d’Argento, ‘La voce di Hind Rajab’ si è imposto come il caso cinematografico dell’anno. Il film della regista tunisina Kaouther Ben Hania deve la sua forza alla stringente attualità e urgenza del soggetto, capace di scuotere le coscienze, dare voce a chi non può parlare e, soprattutto, di raccontare il presente di un’umanità che ha perso se stessa nella tragedia della guerra. Il film è un documento terribile, da togliere il fiato, che racconta le ultime ore di vita di una bambina palestinese di sei anni, Hind Rajab. Il cinema Rosebud, che ha aderito alla rete delle sale che sostengono la Global Sumud Flotilla, domani alle 19.15 ospiterà l’attore palestinese Motaz Malhees (nella foto), nel cast del film. L’attore incontrerà il pubblico all’inizio della proiezione e dialogherà con Sandra Campanini, responsabile Ufficio Cinema del Comune. Un’opera profondamente umana che incarna il valore del cinema come atto politico. La voce di Hind, che sentiamo grazie alle registrazioni reali delle chiamate d’emergenza, ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla realtà di un conflitto. In programmazione anche oggi, alle 19.15 e 21, domani ore 19.15 e 21, domenica ore 17, 18.45 e 20.30. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli.

l.m.f.