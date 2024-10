Il film ’Matteotti, un circo italiano’

Matteotti, l’ultimo baluardo contro l’ascesa del fascismo, rapito ed ucciso da una banda di picchiatori 100 anni fa, è il protagonista del film del regista Riccardo Manfredi, che sarà proiettato stasera alle 21 al Catomes Tôt di via Panciroli, in centro storico.

La pellicola (produzione CineVillon e Utinam) è nata come opera collettiva in un Cantiere intellettuale che si è sviluppato tra Parma e Reggio nel 2023, coinvolgendo centinaia di persone di tutte le età tra attori professionisti e dilettanti, costumisti e attrezzisti, truccatori e scenografi. Un’esperienza eccezionale per cercare di analizzare la figura del deputato socialista, dei suoi carnefici e le circostanze storiche del suo omicidio.

È la prima volta che la pellicola viene proiettata a Reggio; sarà presente il regista, con cui dialogare, che grazie alle tecnologie digitali ha dimostrato che si può realizzare una notevole pellicola senza piegarsi alle logiche del mercato e dell’industria cinematografica.

Info: ingresso riservato ai soci Ancescao; offerta minima gradita 5 euro