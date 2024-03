Il filo rosso che lega industria della carne, lobby e potere politico

L’industria della carne, le lobby e il potere politico al centro del documentario inchiesta di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi sugli allevamenti intensivi. ’Food for Profit’ racconta del filo rosso che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico.

Giulia Innocenzi oggi incontra il pubblico del cinema Rosebud, in occasione delle proiezioni delle ore 18 e delle 21 (questa già sold out). "Il documentario, che ha già ricevuto diverse diffide da parte di aziende produttrici di carne, - dice Giulia Innocenzi - indaga sui miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie".

Giulia, com’è stato girato il film?

"Si è trattato di un lavoro durato cinque anni, sguinzagliando nostri ‘investigatori’ che attrezzati di camerine nascoste hanno girato per tutta Europa e in alcune nostre regioni per documentare ciò che avviene realmente negli allevamenti. Nonostante ci si riempia la bocca con slogan legati alla transizione green, la realtà è che a essere finanziati con denaro pubblico sono soltanto i lobbisti della carne. ’Food For Profit’ non solo mostra l’orrore degli allevamenti intensivi e la protezione loro garantita dai centri di potere, ma con una squadra di esperti internazionali affronta le principali problematiche legate a questo tipo di produzione industriale: inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza. L’appello alla fine del film è forte e chiaro: dobbiamo fermare questo sistema se vogliamo salvare il pianeta. E noi stessi".

Quindi ha avuto inizio il progetto…

"Esattamente. Era la fine del 2018 quando decisi che quell’orrore non poteva restare nascosto sotto proclami in favore del decantato Made in Italy, brand che cerca di nascondere come vengono allevati gli animali con cui si fanno i prodotti eccellenti di cui andiamo tanto fieri. In quel periodo lavoravo a Le Iene e un giorno entrai nella stanza di Davide Parenti, il mio capo, per dirgli: ’Vorrei fare un documentario internazionale sugli allevamenti intensivi che ricevono i fondi europei. E mostrare da dentro il mondo dei lobbisti a Bruxelles’. Dal suo sì è partito un viaggio che mi ha cambiato la vita, condiviso con altri attivisti in giro per l’Europa, che in diversi casi si sono fatti assumere negli allevamenti dove hanno lavorato per alcune settimane". Chi ha prodotto il documentario?

"Ci siamo arrabattati come abbiamo potuto, cercando aiuti in tutte la direzioni. La sfida più grande però è stata quella della distribuzione, non potendo contare sui canali consueti. In un primo momento siamo stati accolti in scuole e centri, poi un grande aiuto è arrivato proprio da Reggio Emilia e in particolare da Sandra Campanini del cinema Rosebud, che oggi e domani (proiezione alle 21) ci ospita. Sandra si è spesa tantissimo per metterci in contatto con molte sale italiane e dunque questo film di denuncia ora avrà la possibilità di essere visto da un grande pubblico".

Finora dov’è stato presentato, oltre a scuole e centri?

"Al Parlamento europeo e al Parlamento di Sicilia. Il 20 marzo andremo al Parlamento italiano poi al Consiglio regionale della Lombardia. Ci piacerebbe poi poter presentare il documentario anche al Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, perché nella vostra regione sono tanti gli allevamenti intensivi. Me ne ero occupata alcuni anni fa, quando scrissi il libro "Tritacarne", uscito nel 2016".