Il finale è tutto del Vettus. Borzanese, che beffa

BORZANESE: Marchi; Ferrari, Todisco, Bungaja, Duci; Cavazzoli, Bertolani (14’ st Strozzi), Tahiri; Saccà, Trombetta, Stefano Ametta (24’st Franceschetti).

A disp.: Falavigna, Menzà, Bettuzzi, Margini, Cagnoli. All.: Ghizzoni

VETTUS (4-3-3): Torcianti; Pirola, Bonalumi, Bertozzini, Genitoni (24’st Bergonzani); Tosi(40’st Peila), Mungo (16’st Minelli), Ferrè; Marchesini, Gningue, Predelli.

A disp.: Grasselli, Rodolfi. All.: Ruffini

Arbitro: Baldanza (Chiapparone e Bianco)

Reti: Stefano Ametta(B) al 3’st, Trombetta (B) al 16’st e al 19’st, Marchesini (V) al 28’st, Tosi (V) al 29’st, Peila (V) al 42’st.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti Stefano Ametta, Saccà, Bungaja e Mungo. Marchi (B) para un rigore a Marchesini (V) al 42’st. Angoli: 2-4. Recuperi 1’ e 4’.

Nei Giovanissimi manita vincente della Borzanese (5-0): tripletta di Quattrocchi, gol di Bertolini e di Franciosi.

Il calcio a volte non ha un senso logico: una partita andata sullo 0-0 all’intervallo è terminata 3-3.

Alla fine è il Vettus a sorridere, mentre i ragazzi di Borzano, che erano avanti di tre reti, si mangiano le mani.

Tra i protagonisti dello scoppiettate 3-3 il bomber del Corticella Michele Trombetta, che gioca per la Borzanese: solo pochi giorni fa era in Messico a giocare la Kings World Cup (competizione molto popolare sui social di calcio a 7) insieme a Francesco Totti, Radja Nainggolan e Emiliano Viviano, e ieri si è ritrovato a siglare una doppietta ad Albinea, accolto da tanti tifosi (soprattutto ragazzi giovani) tra richieste di foto e autografi.

Ha avuto un’accoglienza da vera e propria star, ma lui è umile. "Cerco sempre di rimanere la persona che ero prima, anche se l’esperienza in Messico è stata favolosa. Sono felice che i ragazzi mi cerchino: spero di dare un bell’esempio, il calcio è di tutti".

Sulla doppietta di ieri. "Bella, ma volevo la vittoria".

Il primo tempo: occasione grande per Marchesini, ma il pallonetto esce da ghiotta posizione. I fuochi d’artificio sono nella ripresa: la Borzanese trova tre gol con Ametta (svarione difensivo e gol a tu per tu), e proprio con doppio Trombetta (gran gol al volo su cross di Saccà e diagonale che bacia il palo in contropiede).

Il Vettus rinasce con una magia di Marchesini: sinistro all’incrocio da fuori.

Poi il baby Tosi, tra i migliori, fa traversa-gol, e a 3’ dal 90’ l’arbitro punisce una trattenuta su Gningue col rigore; Marchi dice di no a Marchesini, ma Peila è il più lesto sulla ribattuta (dal lato Borzanese lamentano un possibile ingresso anticipato in area).