Il finanziere ‘eroe’ . Piccolo stava soffocando. Salvato con la manovra davanti al supermercato

"Il destino ha voluto che passassi di lì...". Che sia stato un disegno divino o pura coincidenza, di certo c’è che un bambino di tre anni e mezzo deve la vita a un finanziere che lo ha salvato da un boccone di pane andato di traverso, praticandogli la cosiddetta ‘manovra di Heimlich’.

La storia a lieto fine risale a martedì di due settimane fa, 17 ottobre. Sono le 19,30 quando il militare della guardia di finanza, in quel momento libero dal servizio, sta andando a fare la spesa vicino casa sua, al supermercato Eurospin di via Plauto, a Pieve Modolena. All’improvviso sente delle grida disperate di una ragazza seduta a terra nel parcheggio, vicino ad un’auto. E si precipita a vedere cosa stesse accadendo. "Ho notato subito questo bambino che non respirava e che non rispondeva, anche se il suo cuore batteva ancora. A fianco c’era quella che ho scoperto poi essere la giovane zia, in panico totale, mentre i genitori erano dentro a fare la spesa", dice. Sono attimi decisivi, di paura e tensione, nei quali una tenera vita scorre davanti agli occhi di tutti. Il finanziere non ci pensa un attimo: "L’ho afferrato e gli ho praticato le manovre di disostruzione liberandolo in un minuto e mezzo circa, espellendo il boccone". Il piccolo è salvo. E il protagonista di giornata oggi può raccontarlo con la gioia di chi ha compiuto un gesto immenso seppur rivivendo momenti concitatissimi. Ha 40 anni ed è un maresciallo capo del nucleo operativo delle fiamme gialle di Reggio. Possiamo solo scrivere questo, perché tiene all’anonimato: "Lungi da me farmi pubblicità. Chiunque avesse visto un bambino in difficoltà, avrebbe provato ad aiutarlo. Io passavo di lì a piedi, ho fatto ciò che andava fatto", si schermisce. Tanto che neppure vorrebbe raccontarla. Ma ci ha pensato la guardia di finanza (col comandante provinciale, il colonnello Filippo Ivan Bixio che si è congratulato personalmente con lui) – giustamente – a spiegare l’accaduto. Ponendo l’accento sul fatto che il maresciallo è tra i tanti abilitati del corpo militare al primo soccorso dopo attività ad hoc di formazione, così come altri dieci finanzieri proprio la scorsa settimana hanno ricevuto gli attestati per le manovre di disostruzione (le modalità cambiano a seconda dell’età della persona alla quale si pratica).

"Ma non mi sento un eroe", puntualizza il giovane ufficiale. In qualche modo però lo è. Perché bisogna sapere dove e come mettere le mani. "Ho agito d’istinto. Avendo due figli piccoli ed essendo una paura ricorrente da genitori, spesso vado a guardare video di come perfezionare le manovre – spiega – Ma non ne avevo mai eseguita una, infatti ero terrorizzato che qualcosa potesse andare storto. In quei momenti, si ha la responsabilità di una vita umana in mano. Però sono riuscito a rimanere freddo, poi quando l’esito è stato positivo mi sono sciolto. È stato emotivamente molto toccante". Infine sono arrivati i genitori. "Gli ho spiegato cosa fosse successo ed erano scossi così come la zia sotto choc che si sentiva responsabile. Mi hanno ringraziato, ma poi ho voluto ‘normalizzare’ tutto e sono andato a fare spesa. Se mia moglie non mi avesse detto di andare chissà come sarebbe finita, alla fine è merito suo...", sorride sdrammatizzando. Si è trovato al momento giusto nel posto giusto. "Sì, è vero. Ma vorrei evidenziare l’importanza dei corsi di formazione. L’obbligo andrebbe esteso a tutti, si può salvare una vita".