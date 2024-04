Il fiume Po negli scatti di Dall’Aglio

Alla scoperta del fiume Po, con le sue suggestioni, i suoi abissi e la sua superficie inquieta. Ma anche le nebbie, i paesaggi, i boschi e le radure. Un viaggio che ritrae un ambiente articolato e tutto da indagare. Anche attraverso la fotografia che permette ad un artista di catturare la varietà dei colori del paesaggio e del suo mistero. "Forze che si attraggono" ( Circuito Off/Fotografia Europea) è la mostra fotografica di Daniela Dall’Aglio, che sabato 4 maggio, presso la Lambruscheria Bolle Quadre di via del Guazzatoio, inaugura la sua prima personale. "Ho tratto spunto dal tema di Fotografa Europea che propone una natura che ama nascondersi", racconta la fotografa povigliese che ha alle spalle due pubblicazioni e un curriculum di tutto rispetto. Una sua immagine è tuttora esposta alla Peace On Earth al Maryland Hall di Annapolis negli Stati Uniti. "Sono reggiana e amo tantissimo la mia terra e le sue eccellenze. Questa è una passione che porto con me dall’adolescenza. Sono fotografa soprattutto perché spinta da una grande curiosità per tutto ciò che ci circonda. È stato mio papà Graziano (storico e compianto collaboratore del Carlino Reggio) ad avvicinarmi al mondo della fotografia. Le immagini di questa mia mostra sono dedicate al Grande Fiume che mi affascina da sempre e al suo ’Re’ Alberto Manotti (scomparso qualche anno fa, ndr) che fotografai nel 2019. Manotti raccoglieva tutto ciò che il Po lasciava sulle rive e realizzava le sue costruzioni". Le foto di Dall’aglio saranno visibili fino al 9 giugno.