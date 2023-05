"Il fiume Po si spopola" L’ex ministro Bianchi: "Bisogna riappropriarsi della territorialità"

di Mariagiuseppina Bo

"Tutta l’asta di Po, da entrambe le sponde, è determinante per lo sviluppo del Paese e in tutte le Basse, ci sono aree interne, che stanno spopolandosi, i ragazzi vanno via come in diverse zone del Sud". Questo è uno dei nodi focali che, a sorpresa, tocca anche il reggiano. Lo mette in luce Patrizio Bianchi (ex ministro all’istruzione) che, come docente di cattedra Unesco all’Università di Ferrara e coordinatore nazionale delle cattedre Unesco, nel primo incontro della rassegna del festival di primavera ’La montagna del latte scende in città’, organizzata dall‘archivio Osvaldo Piacentini. Bianchi dialoga sulla riserva di Biosfera con l’ex senatore Fausto Giovanelli (presidente del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano e coordinatore della riserva di Biosfera). Il titolo della rassegna si deve allo stesso Bianchi, coniato quando era assessore della nostra regione. Bianchi prosegue spiegando, che sta lavorando con l’autorità del Po. Afferma che, in una ricerca svolta, nell’ateneo dove insegna, su 65mila richieste di lavoro giunte dalle imprese, l’80% riguarda 3 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ma scendendo nelle realtà dei paesi, al di là dei capoluoghi di provincia, ci sono zone che si stanno spopolando. Per questo è fondamentale mettere al centro l’uomo, investire nella qualità dei territori, recuperare il senso di appartenenza, di identità, di relazione, uscendo dai propri confini, non dimenticando la salute.

In questo processo, che implica la transizione ecologica e digitale, manca la fascia intermedia di lavoratori, c’è quella alta e quella bassa: "È’ estremamente pericoloso – dice Bianchi – Mancano i diplomati, tecnici e i creativi digitali del domani. Quindi, la scuola è importantissima, in particolare gli istituti tecnici, gli Its (post scuola superiore) ed anche i licei artistici". E’ ciò che si registra anche nel reggiano. Bianchi continua: "Occorre intercettare in questo processo di formazione anche gli adulti. Oggi noi, presi dei cellulari, viviamo in una affollata solitudine. Bisogna riappropriarsi della territorialità, con alta vivibilità e benessere, il fordismo è finito: si può lavorare da un capo all’altro del mondo, mantenendo le relazioni, è necessario guardare ai nuovi mestieri, che si sono moltiplicati, in un mondo dove i grandi colossi informatici e dei social media hanno tutti i nostri dati, il digitale deve essere usato consapevolmente e non subirlo".

Per la socialità, fondamentale nel nuovo processo di visione del futuro, Bianchi ricorda il 2° articolo della Costituzione, rispetto alla solidarietà politica, economica e sociale. Giovannelli evidenzia come nella riserva di biosfera i dati negativi come la denatalità, lo spopolamento stiano lentamente, invertendo la rotta e, procedendo nel processo di emancipazione, attuerà convenzioni con i docenti delle cattedre Unesco italiane per migliorare quanto già svolto nella riserva Mab Unesco, che si allarga anche alla Toscana. Simbolicamente importante, nella visione di un nuovo contesto locale e globale, è il canto del maggio di Natascia Zambonini (Compagnia Monte Cusna di Asta), accompagnata da Paolo Simonazzi, alla fisarmonica, che ha chiosato cantando: "Il maggio è una passione antica tradizione che uniti ci fa stare".