Il fiume Po vicino alla quota media Toccati i 2,50 metri sotto lo zero

Sta raggiungendo livelli vicini alla quota media del periodo, il fiume Po, che da uno stato di secca ora si presenta a valori maggiori, grazie alle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. La mattina del primo maggio il livello del fiume, all’idrometro di Boretto, era a 3,80 metri sotto lo zero. Ha iniziato a crescere alle 12 del giorno successivo, portandosi a 3,62 metri sotto lo zero e raggiungendo una quota vicina a 2,50 metri, sempre sotto lo zero, nel pomeriggio di ieri.

La situazione attuale permette di restituire al fiume caratteristiche di navigazione, oltre che ricoprire le sponde da tempo emerse dal ritiro dell’acqua. Resta l’impossibilità di trattenere questa preziosa risorsa idrica, con il fiume che continua a scaricare in mare milioni di metri cubi d’acqua ogni giorno.

Nella Bassa nessun problema neppure dagli altri fiumi e torrenti. L’Enza a Sorbolo Levante ha raggiunto martedì pomeriggio quota 8,40 metri per poi iniziare una rapida discesa. Si è ingrossato pure il Crostolo, sfiorando la "quota arancione", ma restando in una situazione tutto sommato "tranquilla".