Il focus sui writer parigini Pal. La mostra-tributo a palazzo Brami

Nella sede di Palazzo Brami, in via Emilia San Pietro 21, Spazio C21, luogo di ricerca artistica e di studio del movimento globale dei graffiti e dell’arte urbana, ospita fino al 14 settembre la mostra ‘Paleontologia. Horfee, Saeio, Conie; Paris 2013 – 2017’. Non si tratta di una mostra commerciale – come è consuetudine durante l’anno – ma di un focus sulla produzione di tre membri dei Pal - acronimo di Peace and Love - la crew di writers più influente nella scena parigina dei primi due decenni del nostro secolo. Horfee (Parigi,1983) si chiama Antwan ed è un pittore. Ha fatto l’accademia di Belle Arti a Parigi ma le sue radici sono altrove; Conie (Ken Sortais, Saint-Denis,1983) disegnava lettere semplici e grotteschi personaggi cartooneggianti, resi plastici dalle curve ben tese; Saeio si chiamava Paul Bourgineau (Parigi,1987-2017), aveva origini nobili ed è morto prima di poter compiere 30 anni, mentre la sua arte era all’apice.

La mostra all’interno dello spazio reggiano, gestito da Sandra Varisco, rende un tributo al talento di tre artisti attraverso la presentazione di opere pittoriche inedite, realizzate su commissione, di sculture, di alcuni scatti del fotografo ufficiale della crew e di alcune delle più significative pubblicazioni realizzate dagli artisti nel periodo di massimo fulgore creativo.

Si tratta della prima – ancorché piccola – mostra dedicata ai principali componenti della crew dei Pal, accompagnata da un testo critico dia Andrea Ceresa.

"Il metodo della ricerca storica – scrive Ceresa – richiede uno scarto temporale dall’oggetto di studio per acquisire una distanza critica adeguata. Così vale per la PALeontologia, la branca delle scienze naturali che studia i Pal e il loro ambiente di vita sulla Terra, cioè Parigi. L’arco temporale preso in esame in questa mostra si estende dal 2013 al 2017, la golden age della crew Pal, un tempo in cui iniziò a circolare in rete una gran quantità di immagini e di contenuti a fianco di una moltitudine di pubblicazioni stampate su carta povera a tirature limitate. L’attenzione si rivolge a tre individui del gruppo PAL – Horfee, Saeio e Conie – osservati anche attraverso la lente di un quarto, Esso, da sempre reporter interno delle cronache della crew". La mostra allo SpazioC21 si focalizza su una caratteristica peculiare del trio, l’abilità di ciascuno di affermarsi in due ambienti differenti e complementari, ovvero il writing e l’arte. In occasione del Finissage, il 14 settembre dalle 18, verrà presentata una fanzine con contenuti inediti legati alla mostra.