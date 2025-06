Il folk latino arriva allo Spazio Gerra

Gli appuntamenti di Restate.

Dalle 20, in piazza Fontanesi, spazio a Fontanesi Market.

Alle 20,45, è possibile partecipare alla visita guidata al parco dell’ex Ospedale San Lazzaro (info e prenotazioni allo 0522 456816).

Al Mauriziano, alle 21, va in scena "Tra il silenzio e il fuoco: Brontë / Dickinson / O’Connor", a cura di Teatro del Cigno e biblioteca Ospizio.

Alle 21.30, prende il via l’undicesima edizione di Un giro (non solo) di jazz, la rassegna di serate musicali all’interno degli orti di Santa Chiara allo Spazio Gerra. A dare il via al cartellone – che quest’anno si compone di cinque serate - è una serata che vede protagonista Lavinia Mancusi in "¡Revolucionaria!": una performance di teatro-canzone dedicata alla tradizione folk sudamericana. Con lei, sul palco, ci sono Mauro Menegazzi (fisarmonica) e Gabriele Gagliarini (percussioni).

Protagoniste del racconto sono le figure di Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, artiste che hanno cantato il Sudamerica contemporaneo, costellato di dittature feroci e di magnifiche rivoluzioni, dando voce a un popolo che emerge dalla storia, fiero e poetico. Il concerto si svolge in occasione del finissage della mostra "Volpe, Laila, Slim e gli altri. Resistere a vent’anni". Info: www.spaziogerra.it All’Arena Stalloni, alle 21.30 è in programma il film "Vermiglio" di Maura Delpero. Info: www.comune.reggioemilia.it/restate

