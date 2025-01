Il football americano nelle scuole

Il primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie è risultato particolarmente interessante per gli studenti di alcune classi dell’Istituto Comprensivo Bismantova. La palestra di via Sozzi a Castelnovo Monti, ed a seguire la palestra di via Fontanesi a Felina, hanno infatti ospitato la giornata conclusiva di un ciclo di lezioni di educazione fisica rivolta al Football Americano. Palle ovali, caschi e paraspalle hanno destato tanta curiosità e gli istruttori della società sportiva Hogs Reggio Emilia hanno animato con successo l’esperienza. La conoscenza di nuovi sport è alla base del progetto Multisport ne’ Monti, l’opportunità che per nove classi della scuola secondaria di primo grado si è concretizzata. Già a partire dai primi giorni di dicembre il quarterback azzurro Emanuele Daino ed il tecnico Federico Scolari hanno affiancato i docenti per un intervento che ha coinvolto 9 classi, circa 190 studenti per 54 ore di lezione.