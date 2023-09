Il Forno Barbieri di Guastalla festeggia 50 anni: storia di un'attività commerciale

GUASTALLA

Ha compiuto il mezzo secolo di attività il Forno Barbieri di Guastalla, situato ormai da cinquant’anni in via Gonzaga, in pieno centro storico. E la festa è stata celebrata con un evento pubblico, l’immancabile taglio della torta, ma anche con l’inaugurazione ufficiale del rinnovato negozio, presentato ai cittadini. Un’attività commerciale fondata da Vasco Barbieri a Bondanello di Mantova, poi il trasferimento nella Bassa Reggiana con il lavoro del figlio Angelo e poi del nipote Raffaele, che ora è titolare dell’azienda, coadiuvato dal figlio Mattia e dagli altri familiari. Dunque, ben quattro generazioni impegnate al forno, tra pane, pasta e dolci.