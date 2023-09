Il Forno Simonazzi compie 100 anni di qualità

Il forno Simonazzi compie 100 anni, un anniversario speciale che unisce quattro generazioni e che questa sera, a partire dalle ore 18,30, verrà festeggiato in grande. Tutti potranno gustare i prodotti offerti dalla famiglia Simonazzi, titolare dell’omonimo forno fondato da Oliviero Simonazzi nel 1923, esattamente da un secolo al servizio della montagna e della città.

È stata una scelta difficile ma lungimirante quella del fondatore Oliviero Simonazzi, che all’inizio degli anni ‘20 del secolo scorso ha realizzato un forno nel centro di Castelnovo Monti per la panificazione quando, nella montagna contadina di allora, tutti facevano il pane in casa.

Una partenza impegnativa dove il fornaio Simonazzi non faceva solo il pane ma anche la pasta, in cambio di farina: i contadini arrivavano al mattino in corriera con un sacchetto di farina e se ne tornavano alla sera con pane e maccheroni, che al tempo erano una novità. Tutto questo appartiene ad un’epoca lontana cancellata dallo sviluppo del dopoguerra, un percorso lungo il quale il Forno Simonazzi, dal padre Oliviero al figlio Enzo, fino al nipote Marco e alla pronipote Sara, ha sempre saputo tenere il passo, anzi precorrendo i tempi. Una storia che inizia nel cuore della montagna reggiana nei primi anni Venti del Novecento e che oggi continua con la quarta generazione, un’azienda moderna che lavora con metodo artigianale, e merita di essere festeggiata: quindi alle ore 18,30 in Piazza Martiri della Libertà 12 a Castelnovo Monti, proprio dove ha sede il Forno Simonazzi, cena a base di panini, gnocco, pizza, birra alla spina, torta offerta dalla casa e intrattenimento musicale e karaoke.

L’arte della panificazione è una passione che scorre nelle vene della famiglia Simonazzi, dal fondatore da Oliviero al figlio Enzo, oggi è guidata dal nipote Marco (figlio di Enzo) e da Sara (figlia di Marco), che si è unita all’azienda come socia, aprendo un nuovo capitolo nella storia della famiglia Simonazzi. Nonostante la crescita dell’azienda nel corso degli anni, i Simonazzi mantengono il loro spirito artigianale. Oltre cinquanta tipi di pane, pizze e focacce vengono prodotti giornalmente nel laboratorio di produzione situato in via Micheli, alle porte di Castelnovo. La qualità delle materie prime, il lievito madre e la lavorazione tradizionale sono ancora i pilastri della produzione. Il pane è materia viva di ogni giorno.

Il Forno Simonazzi ha sempre partecipato a iniziative di solidarietà realizzate in montagna, in particolare Marco Simonazzi si è sempre impegnato nello stand dei panificatori della montagna, inserito nella fiera locale di San Michele, il ricavato è destinato in beneficenza. "È per noi motivo di grande orgoglio avere tra gli associati l’azienda del Forno Pasticceria Simonazzi che celebrano ricorrenze così importanti – afferma Giorgio Lugli, presidente di CNA Reggio Emilia – ci uniamo alle congratulazioni per questo importante traguardo".

Settimo Baisi