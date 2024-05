Il fotografo Alessandro Gilioli muore a 54 anni

Grande dolore a Rubiera ha suscitato la notizia della prematura morte di Alessandro Gilioli, deceduto improvvisamente a soli 54 anni. Gilioli nella prima mattina di ieri, verso le 5.30, è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione di Rubiera. È stata attivata la centrale del 118 che ha subito inviato sul posto un’ambulanza e il personale dell’automedica. I sanitari hanno quindi praticato le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare. Alessandro era molto conosciuto a Rubiera. Era figlio di Giuseppe Gilioli, storico fotografo rubierese. Lo scorso giugno era scomparsa la madre Mara Meglioli. La donna, assieme al marito Giuseppe, per una quarantina di anni aveva gestito nel centro di Rubiera il negozio ‘Foto Gilioli’. Tante le attestazioni di vicinanza che sono subito arrivate alla sua famiglia che chiede non fiori, ma eventuali opere di bene. Anche il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso il proprio cordoglio: "Ci sono notizie brutte quanto incredibili che lasciano semplicemente sconvolti – scrive Cavallaro sulla sua pagina Facebook –. Un abbraccio a nome della comunità a tutta la famiglia Gilioli per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Gilioli a cui credo che tutto il paese volesse semplicemente un gran bene. Il suo sorriso e il suo sguardo da artista rimangono per forza nel nostro cuore. Non credo ci siano parole efficaci nel consolare i suoi cari".

Alessandro era tra i titolari dello studio rubierese ‘Punto immagine’, agenzia di comunicazione (del gruppo Oryoki) con studio fotografico. Un’attività avviata assieme al fratello Marco.

"Alessandro – ricorda il fratello Marco – era una persona di cuore, sempre disponibile e con un’attenzione particolare nei confronti delle altre persone. Era anche un grande appassionato di musica e suonava il basso. Nemmeno un anno fa, in giugno, era mancata nostra madre Mara, conosciuta come catechista e volontaria in parrocchia. Ora ci ha lasciati, a causa di un infarto fulminante, anche Alessandro". Il 54enne lascia nel lutto la moglie Daniela, il padre Giuseppe, il fratello Marco, i nipoti e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno domani mattina alle 9.45 partendo dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera, in cui è stata allestita la camera ardente, per raggiungere la chiesa di Rubiera in cui alle 10 sarà celebrata la funzione religiosa di commiato. La salma sarà poi accompagnata nel locale cimitero.

Matteo Barca