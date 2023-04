"Il Franchini non venga depotenziato"

Fratelli d’Italia chiede alla Regione di evitare il depotenziamento dell’ospedale di Montecchio. Il consigliere regionale Luca Cuoghi ha infatti presentato un’interrogazione a risposta immediata in aula, chiedendo chiarimenti sulle scelte che sono state fatte per il Franchini.

Cuoghi (nella foto) sottolinea che, dalle informazioni in suo possesso, "non si tratta di una riorganizzazione, come dichiarato dall’Ausl, ma di un vero e proprio depotenziamento". Nel reparto di ortopedia, rimarca Cuoghi, "si eseguiranno, infatti, solo interventi in day hospital, mentre gli interventi che prevedono una degenza verranno spostatati negli ospedali di Guastalla e Reggio. Una scelta che produce disagi non solo per i cittadini della Val d’Enza ma anche per quelli dei comuni limitrofi del parmense".

Alle parole di Cuoghi ha replicato l’assessore Raffaele Donini: "Si tratta solo di una scelta organizzativa, non c’è depotenziamento a Montecchio. La prospettiva è invece quella di una qualificazione ulteriore della rete reggiana, in un’ottica di integrazione tra strutture, i professionisti di ortopedia attivi al Franchini ruotano su più sedi".

Per Cuoghi, in risposta all’assessore, "questo modo di operare non è attrattivo per i professionisti, chiediamo di rivederlo".