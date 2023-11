Il fratello chiede mezzo milione di danni

Una "grande storia d’amore", quella tra Saman Abbas e Ayub Saqib: due ragazzi "ingenui, ribelli, giovanissimi, soprattutto tanto soli". Lo ha detto nella sua arringa davanti alla Corte di assise l’avvocato Barbara Iannuccelli, che assiste il fidanzato di Saman, costituito parte civile. Iannuccelli ha ricordato che Saqib, anche lui pachistano, "dopo essere sfuggito ai talebani che volevano addestrarlo alla guerra", arrivò in Italia il 30 settembre 2019 "dopo nove mesi di percorso a piedi sulla rotta balcanica" e poi finì in una cooperativa di Sora, in attesa di essere accolto come rifugiato. "Nella loro cultura anche solo per frequentarsi due persone hanno bisogno di sposarsi. Fu una decisione fatale per entrambi: Saman è finita sotto terra, Saqib in un incubo che continua ancora oggi, minacciato dal padre di lei, tanto da sporgere tre denunce". Per il fratello di Saman, Alì Haider, l’avvocato di parte civile Angelo Russo ha chiesto una provvisionale di 500mila euro e il danno totale da quantificare im sede civile. Il legale si è soffermato su un particolare: Haider ha sempre detto che la notte dell’omicidio lo zio Danish Hasnain dormì con lui, ma le telecamere mostrano come Hasnain entri nella loro casa il giorno dopo: "Poteva essere che fosse arrivato nel letto del ragazzo al mattino, Haider del resto era molto scosso – ha detto – sicuramente hanno trascorso in casa insieme l’intera mattinata". Secondo l’avvocato Nicola Termanini, per il Comune di Novellara, "gli indizi devono essere considerati tutti insieme e non spacchettati come farà la difesa": la richiesta è di 50mila euro di provvisionale, "per colmare il danno patrimoniale delle spese sostenute per Saman e una sorta di risarcimento morale e simbolico". Ha avanzato una richiesta di un milione di euro, simbolica, destinata al sostegno all’integrazione, l’avvocato Gianluca Bocchino, legale della Confederazione islamica e della grande moschea di Roma: "L’omicidio di Saman non è avvenuto all’interno di una cornice culturale o religiosa. E lo dimostra la presa di distanze da parte della comunità islamica". L’avvocato Riziero Angeletti per l’Ucoii ha espresso delusione per la mancata discussione sui media dei rapporti sociali e politici tra Islam e Occidente.