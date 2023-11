Il fratello della barista ammazzata: "Servono pene più severe in Italia"

Le sue sono parole forti. Per meglio dire, estreme. Le usa soprattutto per invocare un cambiamento e scuotere le coscienze. Perché altre donne non facciano la tragica fine di sua sorella Hui Zhou, uccisa a 25 anni nel bar ‘Moulin Rouge’ da un uomo, Hicham Boukssid, che le sferrò nove coltellate. E, nel caso dovesse succedere ancora, vi sia almeno la certezza di una pena adeguata. Il marocchino è affetto da una seminfermità mentale, ma l’aggravante della crudeltà, su cui la difesa ha dato battaglia, ha retto fino alla Cassazione, che ha confermato 20 anni e mezzo di carcere (in Appello erano stati tolti 4 anni perché l’attenuante della malattia psichiatrica è stata ritenuta prevalente sulla crudeltà).

"I nostri avvocati hanno ottenuto per Hui il massimo possibile. Ma anche la sentenza più pesante non potrà mai riportarmi indietro mia sorella", afferma il fratello Kai Zhou. Anche l’omicidio di Giulia Cecchettin ha riaperto in lui la ferita: "La legge permette scorciatoie per evitare il massimo della pena. Tutto dipende dai giudici, di cui rispetto le decisioni. Sono straniero anch’io, ma chi viene qua a spacciare o a far male agli altri - dice su Boukssid - dovrebbe essere rispedito subito nel proprio Paese". Per i responsabili di femminicidio, il suo pensiero è drastico: "Io introdurrei anche la pena di morte. Se è troppo crudele, bisogna comunque punire con le maniere forti. Le manifestazioni pubbliche che si stanno facendo in tutt’Italia non bastano più: servono condanne a vita facendo lavori o comunque severe. Troppo facile dire, dopo aver ucciso, ‘Sono pentito’. Così come avere attenuanti o sconti per la buona condotta".

Gli avvocati di parte civile Giulio Cesare Bonazzi e Simona Magnani commentano: "Non possiamo non esprimere soddisfazione per la decisione della Cassazione. Sul piano umano, ci graffia ancora la pelle il dolore della mamma, del papà e del fratello di una ragazza meravigliosa che ha perso la vita. Adesso - annunciano - inizierà un’altra battaglia contro la presidenza del Consiglio e il ministero dell’Interno per ottenere il riconoscimento dei danni. Anche se nessuna somma potrà mai risarcire la morte della giovane Hui".

Alessandra Codeluppi